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Клещи

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Сентябрь
Сезон активности клещей продолжается. В каких территориях Прикамья они нападают чаще
23 сентября, 05:32
Клещи менее активны, но продолжают нападать на жителей Прикамья. Статистика
13 сентября, 06:34
За неделю клещи укусили более 200 пермяков
1 сентября, 11:54
Август
Количество пострадавших от укусов клещей в Прикамье превысило 26 тысяч человек
23 августа, 03:16
От клещей в Пермском крае пострадали более 26 тысяч человек
17 августа, 10:58
В Пермском крае от укусов клещей пострадали 25,6 тысячи человек
9 августа, 03:47
Клещи в Прикамье с начала сезона уже покусали более 25 тысяч человек
2 августа, 10:14
Июль
В Прикамье от укусов клещей пострадали почти 25 тысяч человек
26 июля, 03:46
С начала сезона клещи покусали 23,8 тысячи пермяков
19 июля, 02:37
За месяц в Пермском крае от клещей пострадали более 10 тысяч жителей
11 июля, 11:56
Июнь
В Прикамье от укусов клещей пострадали свыше 12 тысяч человек
14 июня, 02:34
Чаще всего в этом году клещи нападают на жителей Добрянского и Карагайского округов
8 июня, 07:09
С начала сезона в Прикамье от клещей пострадали почти 7,4 тысячи человек
3 июня, 06:46
Май
В Перми завершилась противоклещевая обработка парков, скверов и кладбищ
22 мая, 13:07
Главный эпидемиолог Минздрава Прикамья заявил о росте числа жалоб на клещей
22 мая, 03:53
Ветеринар рассказала о смертельной болезни собак, которую переносят клещи
21 мая, 05:16
Пермская ученая развенчала мифы о клещах
18 мая, 11:09
Более 4 тысяч жителей Прикамья пострадали от нападения клещей
18 мая, 06:19
Высокая активность клещей в Прикамье сохранится ещё шесть недель
16 мая, 02:52
В городских лесах Перми стартует первый этап противоклещевой обработки
15 мая, 11:41

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