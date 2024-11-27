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Климат

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2024
Стала известна причина едкого смога в Кузбассе
27 ноября, 10:33
В Генштабе рассказали, отправят ли срочников на СВО
30 сентября, 09:46
Стало известно, когда в Прикамье вновь потеплеет до +20°С
19 сентября, 04:54
Синоптик рассказал, когда ждать возвращения жары в Прикамье
22 июля, 08:24
Прохладная погода в Прикамье сохранится до конца июля
22 июля, 02:36
В выходные в Прикамье нагрянут грозы и дожди
17 июля, 07:35
Пермяки смогут наконец-то отдохнуть от аномальной жары
10 июля, 05:53
Жара как в Ростовской области? Какой климат будет в Пермском крае
3 июля, 02:00
Когда в Прикамье придет тепло? Отвечает метеоролог
25 июня, 05:14
Почему в России станет больше смерчей? Отвечают эксперты
24 июня, 11:44
Россию ждет аномальная жара: где температура может подняться до плюс 50 градусов?
4 июня, 16:12
Ученые обнародовали тревожные данные о глобальном потеплении в 2023 году
27 апреля, 07:36
2023
Из-за изменений климата в Прикамье передумали строить горнолыжный комплекс на Усьве
Вместо курорта возведут глэмпинг-парк.
14 ноября 2023, 06:05

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