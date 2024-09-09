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Клуб

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2024
Зачинщика конфликта в баре DOSKI задержали
Мужчину задержали на 48 часов
9 сентября 2024, 15:34
2015
В пермском клубе Григорьева-Апполонова проблему долгов по зарплате решили набором новых сотрудников
С момента открытия заведения никто из сотрудников за исключением приглашенных звезд не получал зарплату, утверждает бывший сотрудник «Appolonov Bar».
10 февраля 2015, 10:34
2014
Григорьев-Апполонов своими руками помогал доделывать ремонт в пермском клубе
13 декабря 2014, 12:00
Андрей Григорьев-Аполлонов открывает ночной клуб в Перми
Первая вечеринка состоится в этот четверг, 11 декабря. Выступать будет сам владелец заведения.
10 декабря 2014, 08:09
2011
Бензин АИ-92: проездим до 2013 года
Владимир Путин подписал постановление о прекращении производства бензина стандарта Евро-2
13 сентября 2011, 04:07
Спецпроект
Клубный пАдонок Олег Асса: Это стопудово весело, как выкинуть телек из окна
Олег Асса и Зеленая Мышь до сих пор не могут решить, кто кого придумал. Но случилось это в Перми в 2007 году...
2010
Клубные вечеринки для пермяков устраивают в театре
Самая модная музыка — электропоп, электроклэш, indidance,newdisco, future pop от самых актуальных на сегодняшний день российских музыкантов.
13 августа 2010, 09:56

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