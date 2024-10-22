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Ключевая ставка

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2024
Сбербанк поднял ставку по ипотеке. Во сколько обойдется пермяку однушка в новостройке
22 октября, 08:18
Что ожидает рынок жилья после повышения ключевой ставки? Отвечает пермский эксперт
8 августа, 09:13
Эксперты рассказали, что будет с автокредитами после роста процентных ставок
6 августа, 12:23
Эксперт рассказал о причинах, по которым ключевая ставка осталась прежней
19 февраля, 08:13
2022
Центробанк России поднял ключевую ставку до 20% годовых
Таким образом регулятор хочет компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.
28 февраля 2022, 07:10

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