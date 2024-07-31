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Ключи

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2024
Брутальные мужчины и бабушки. В Перми требуются актеры для молодежной комедии
Съемки в краевой столице проводит Московская кинокомпания.
31 июля 2024, 10:44
В Прикамье 22 марта простились с погибшим на СВО Андреем Безденежных
Церемония прощания состоялась сегодня в 12:00 в Доме культуры.
22 марта 2024, 09:50
2012
В Перми после угона кроссовера наркоманы прятались от ГИБДД в шкафу
Хулиганы похитили куртку хозяина автомобиля, в которой оказались ключи от машины. Покатались недолго.
1 октября 2012, 04:14
По факту массового отравления в «Ключах» заведено дело
Курорт обвиняется в «нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание и отравление людей».
9 февраля 2012, 04:47
Инфекция в санатории «Ключи» распространялась через пищу
Специалисты обнаружили в санатории продукты с истекшим сроком годности.
10 января 2012, 11:33

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