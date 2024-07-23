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Июль
Эксперты назвали 10 главных книг об истории Перми
23 июля, 08:45
В Перми состоится благотворительная книжная барахолка в поддержку бездомных
23 июля, 08:15
Июнь
В Перми в свободном доступе в магазине обнаружили книги авторства иноагентов
26 июня, 15:10
Актриса театра и кино Катерина Шпица приехала в Пермь на сессию
4 июня, 07:46
Март
Без цветов не обойтись. Что подарить на 8 марта своим женщинам?
6 марта, 05:37
Январь
В Москве пермский книготорговец открыл магазин
Это уже третья точка в сети «Пиотровский».
31 января, 07:17
Август 2023
Известный пермский писатель Алексей Иванов закончил работу над новой книгой
4 августа 2023, 04:40
Пермский Роспотребнадзор добился изменений правил сети магазинов «Читай-город»
2 августа 2023, 06:33

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