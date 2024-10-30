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Октябрь
В Перми детский сад расторг договор с поставщиком мясной продукции
30 октября, 05:36
Пермская компания-двойник скопировала название и логотип
21 октября, 10:35
В Прикамье 12-летние подростки разбили линзы железнодорожных светофоров
16 октября, 14:35
Август
После массового заражения сальмонеллёзом в Губахе закрыли столовую
9 августа, 07:27
Июль
Управляющей пермским отелем «Урал» компании получилось сохранить лицензию
16 июля, 08:03
В Прикамье редакция газеты «Шахтер» задолжала журналистам 600 тысяч рублей
16 июля, 07:15
Июнь
Суд оштрафовал пермскую пенсионерку за дискредитацию армии РФ на 30 тысяч рублей
7 июня, 08:17
Апрель
Житель Прикамья оплатил штраф за зарастание земельного участка
4 апреля, 12:40

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