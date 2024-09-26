properm.ru
ГлавноеВсе новости

Кочево

Выбрать дату
Сентябрь
Стало известно, какие населенные пункты Прикамья останутся без радио и телевидения
26 сентября, 10:27
Мужчина сбил лося и погиб на трассе в Кочевском округе
14 сентября, 04:55
Август
В Прикамье изнасиловали, а потом утопили 11-летнюю девочку
26 августа, 13:28
Май
Прокуратура добивается увольнения первого замглавы одного из муниципалитетов Прикамья
Чиновник при приемке муниципальных объектов помогал родственнику-предпринимателю.
2 мая, 05:15
Апрель
Жительница Кочевского круга отсудила у двух больниц 900 тысяч рублей
19 апреля, 15:04
Пять кочёвских инвалидов продолжают в суде бороться за средства реабилитации
1 апреля, 15:33
Январь
Прокуратура настаивает на увольнении замглавы одного из муниципалитетов Прикамья
11 января, 15:47

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика