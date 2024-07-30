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Кофе

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2024
В Перми открылся кафетерий, где подают классические круассаны
Создателями проекта стали основатели кондитерских Caramella.
30 июля 2024, 03:23
Среди городов-миллионников в Перми меньше всего заказывают обеды на работу
Чаще всего на обед люди выбирают «первое» и «второе».
22 июля 2024, 04:34
В Перми открылась первая итальянская столовая с оливковым мороженым
Гостям заведения можно будет самостоятельно изготовить фирменную пасту.
8 апреля 2024, 10:36
Ученые пояснили, когда стоит отказаться от кофе
Употребление популярного многими напитка иногда может быть опасным для здоровья.
18 января 2024, 07:46
2017
К Новому году кофе в России может подорожать на 20%
28 июля 2017, 06:47
2015
Медики разрешили женщинам пить кофе во время беременности
Потребление кофеина будущей мамой никак не влияет на интеллектуальное развитие ребенка.
21 ноября 2015, 05:56
2012
Булочки, шоколад, фрукты, фастфуд... Чем вы перекусываете на работе?
Более половины россиян ежедневно тратит на еду в рабочее время более 100 рублей. Что они покупают?
4 октября 2012, 05:37
2010
Спецпроект Properm.ru: TOP-10 пермских кофеен
Рейтинг кофеен города для любителей свежесваренного ароматного кофе.
21 сентября 2010, 05:15

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