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Кофейня

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2024
Филиал пермской кофейни Monkey Grinder открылся в казахском университете
11 декабря, 07:15
За год количество кондитерских в Перми увеличилось на 70%
2 ноября, 03:13
В Пермь хочет зайти международная сеть «цифровых» кофеен «Дринкит»
31 октября, 10:22
В Перми закрылась кофейня, в которой работали собаки
25 октября, 06:12
В центре Перми закрывается кофейня Cup by Cup
8 августа, 12:40
В Перми откроется кофейня рэпера Тимати Stars Coffee
8 июля, 05:27
Стала известна точная дата открытия первого музея сладостей в Перми
3 июля, 10:57
Видео. Пермяков напугал пожар напротив педуниверситета
19 июня, 08:27
«Любовь — это накладывать побольше пельмешек». Пермяки помогут детям валентинками
12 февраля, 13:20
2011
Спецпроект Properm.ru: чашка кофе по-пермски
Properm.ru продолжает поиск лучшего заведения с ароматным свежесваренным напитком.
4 февраля 2011, 10:00

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