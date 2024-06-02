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Колизей

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Июнь
Выставленные на продажу помещения в торговом центре Перми подорожали на 10 млн рублей
2 июня, 05:18
Май
Открытие нового боулинг-центра в Перми ожидается в июне
17 мая, 05:33
Сентябрь 2023
Пермяки пожаловались на камеры в туалетах ТЦ «Колизей». Это законно?
29 сентября 2023, 12:50

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