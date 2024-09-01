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Колледж

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Сентябрь 2024
Перед пермским колледжем установили четырёхтонную модель пушки
Памятник учебному заведению передали «Мотовилихинские заводы».
1 сентября 2024, 07:11
Июнь 2024
Какие профессии в колледжах и техникумах Прикамья выбирают чаще, и почему это модно
В колледжах растет число бюджетных мест. По статистике, увеличивается и спрос на рабочие профессии, которые были совсем не в моде в 2010-х.
13 июня 2024, 07:57
Апрель 2024
Родители студентов колледжа «Оникс» обратились в прокуратуру Пермского края
Педагоги, родители, студенты колледжа «Оникс» продолжают отстаивать учебное учреждение, просят не оптимизировать, а отремонтировать все его корпуса.
19 апреля 2024, 10:12
В Перми реорганизуют краевой колледж «Оникс»
Два структурных подразделения колледжа передают другим учреждениям среднего профессионального образования.
12 апреля 2024, 13:39
Март 2024
Павел Миков покинул пост директора краевого колледжа «Оникс»
Павел Миков покинул пост директора краевого колледжа «Оникс»
21 марта 2024, 07:06

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