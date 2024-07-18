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Коллекторы

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2024
Коллекторы и МФО стали реже давить на пермяков с долгами
18 июля, 06:38
Коллекторы необычно угрожали пермячке из-за долга в 2 тысячи рублей. Как их наказали
22 марта, 05:33
Коллекторы заплатят за давление на семью должника-пермяка
5 февраля, 05:34
Коллекторы угрожали пермячке и ее семье из-за долга в 10 тысяч рублей
2 февраля, 06:21
В 2023 году пермяки стали чаще жаловаться на грубость и давление от коллекторов и МФО
1 февраля, 08:11
2023
Коллекторы стали чаще терроризировать жителей Пермского края
11 сентября 2023, 11:41
Коллекторы в этом году стали чаще «кошмарить» пермяков. Как наказать нарушителей
Виновных привлекли к административным штрафам на общую сумму более 8 млн рублей.
15 августа 2023, 06:45
Коллекторы стали чаще кошмарить пермяков за долги
Всего жители края подали на работу коллекторских агентств, микрофинансовых и кредитных организаций 612 жалоб.
24 января 2023, 06:28

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