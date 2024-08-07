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Коллекция

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2024
ИЖ, Čezeta, ЗИМ. В Перми продается уникальный мотопарк времен СССР
Это единственная коллекция в России.
7 августа 2024, 10:54
В Перми продается коллекция музея женской обуви, которую собирали с 1998 года
Музей несколько лет работал в Перми, но затем закрылся.
22 марта 2024, 08:31
2023
В Перми на улице может оказаться зооэкзотариум, в котором около 200 змей
В администрации Свердловского района договор аренды нынешнего помещения продлевать не собираются.
27 сентября 2023, 12:01
2010
В Перми покажут подлинники Сальвадора Дали
В рамках года Россия-Испания-2011 в Доме художника открывается выставка «Шедевры Сальвадора Дали».
31 декабря 2010, 05:50

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