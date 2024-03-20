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Колонии

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2024
В Перми второй день начальников колоний отправляют в СИЗО за взятки
20 марта, 12:27
Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Как их выбирали
8 марта, 07:00
2023
Симка и флешка в варенье. Осуждённым опять передают телефоны в колонии Прикамья
18 декабря 2023, 16:44
Заключенные из Соликамска попросили свободы для участия в спецоперации
О количестве желающих отправиться на СВО омбудсмен не сообщает.
27 сентября 2023, 03:07
Убивший девушку актер из «Реальных пацанов» оказался на СВО вместо колонии
Мужчине предстояло сидеть в колонии 18 лет, но он вышел на свободу через восемь лет.
22 сентября 2023, 06:42
В Краснокамске рядом с жилыми домами откроют исправительный центр для заключенных
9 сентября 2023, 06:49
В пермских колониях стало на три тысячи заключенных меньше
21 августа 2023, 09:34
2011
Главный сердечно-сосудистый хирург Перми осмотрел осужденных
Сергей Суханов посетил несколько исправительных колоний Пермского края, где проконсультировал ранее прооперированных заключенных.
20 августа 2011, 07:27

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