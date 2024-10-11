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Колония

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Октябрь
Фонтаны и садовые гномы. В Пермском крае выбрали самую уютную колонию
11 октября, 10:40
Бывший владелец сети АЗС «Феникс Петролеум» вышел из колонии на свободу
10 октября, 05:26
Сотрудник колонии из Кунгура передавал заключенным «запрещенку» за деньги
3 октября, 10:36
Сентябрь
Начальник колонии из Чусового организовал нелегальную пилораму на территории зоны
20 сентября, 15:32
Экс-депутат Госдумы от Пермского края вышел из колонии
12 сентября, 15:43
Август
Сотрудники ГУФСИН изъяли в пермских колониях более 5 литров спиртных напитков
5 августа, 16:29
Июль
Убийца 19-летней пермской студентки нашелся в колонии «Полярная сова» в поселке Харп
31 июля, 09:08
За попытку угона автомобиля пермяка посадили на четыре года
18 июля, 08:26
Июнь
Бывший пермский депутат и экс-глава Кировской области Никита Белых вышел на свободу
Срок, назначенный бывшему чиновнику, истек.
21 июня, 05:43
Май
В одну из колоний Прикамья пытались перебросить 22 телефона
Попытка была пресечена, а ее организатор — задержан
29 мая, 13:42
Супруга арестованного экс-замначальника пермской колонии написала обращение к Путину
16 мая, 02:00
Апрель
В пермскую колонию пытались передать наркотики изощренным способом
На запрещенные вещества среагировала служебная собака.
20 апреля, 06:16
В Прикамье досрочно выпустили опасных преступников на свободу из ИК №10
11 апреля, 11:04
Экс-депутат Заксобрания пытается еще раз смягчить свое наказание
В марте его уже перевели в колонию-поселение.
2 апреля, 15:35
Заключенного ИК-29 признали лучшим певцом среди осужденных Пермского края
2 апреля, 06:59
Март
В Пермском крае случился очередной пожар в ИК. Огонь потушили спустя почти три часа
Никто из сотрудников или осужденных не пострадал.
27 марта, 03:43
Начальник пермской колонии не смог обжаловать арест по делу о взятках
26 марта, 11:10
«Голову вниз!» Появилось видео жесткого задержания начальника пермской колонии
21 марта, 04:29
В Перми второй день начальников колоний отправляют в СИЗО за взятки
20 марта, 12:27
Свердловский райсуд арестовал начальника ИК-37 по подозрению в получении взятки
19 марта, 14:04

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