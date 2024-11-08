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Комедия

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Ноябрь
Видео. Вышел трейлер снятой в Пермском крае народной комедии «Батя 2. Дед»
8 ноября, 09:43
Август
Спецпроект
«Дэдпул и Росомаха» спасают и убивают «Марвел». Рецензия Properm.ru
Спойлеры отсутствуют. Рейтинг: всем поклонникам кинокомиксов, особенно тем, кто еще застал видеопрокаты. 18+
Июль
Брутальные мужчины и бабушки. В Перми требуются актеры для молодежной комедии
31 июля, 10:44
Спецпроект
Любовь, Пермь и стереотипы в фильме «Культурная комедия»
Спойлеры — серьёзные | Рейтинг: для тех, кто очень сильно любит Пермь и российское кино. | 12+
Июнь
Видео. Снятый в Перми фильм «Культурная комедия» выйдет в кино с 11 июля
13 июня, 11:54
Ноябрь 2023
Молодой пермский актер снялся в сериале про влюбленных адвокатов
Комедия выйдет на СТС.
16 ноября 2023, 08:36

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