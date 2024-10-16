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Комета

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2024
Фото. Пермяк запечатлел антихвост самой яркой кометы последних лет
Комету можно наблюдать до конца октября после захода Солнца.
16 октября 2024, 02:26
Пермяки сфотографировали большую комету. Что сделать, чтобы ее увидеть
Комета будет заметна до конца октября этого года.
14 октября 2024, 03:15
В октябре пермяки смогут увидеть яркую комету
Для наблюдений лучше уехать подальше от города.
28 сентября 2024, 07:20
2017
В России возобновили производство судов «Комета» на подводных крыльях
17 июня 2017, 06:01
2013
Самую яркую комету столетия уничтожит Солнце
ISON стремительно приближается к звезде.
28 ноября 2013, 05:23
Трое россиян удостоились престижной астрономической премии
Им удалось открыть ранее неизвестные кометы.
30 января 2013, 12:29
2011
Комета Еленина оставляет за собой ядовитый след
Американские астрономы обнаружили в спектре «российской» кометы Еленина следы сильнейшего яда - синильной кислоты.
7 августа 2011, 11:29

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