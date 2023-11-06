Коми-пермяцкий драмтеатр

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Репортаж из Кудымкара. Долгострой высокого внимания

История с Кудымкарским театром, которую взял под контроль губернатор Виктор Басаргин, вновь в центре внимания. С репортажем со стройплощадки специально для Properm.ru Михаил Боталов.