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Комиссия

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2024
В Пермском крае появилась комиссия по увековечиванию памяти погибших на СВО
Указ об этом подписал губернатор региона.
13 июля 2024, 07:39
Особо ценные деревья в Перми будут под охраной
В городе появится комиссия по присвоению охранного статуса в отношении особо ценных зеленых насаждений.
17 июня 2024, 07:10
2014
Депутаты хотят ограничить комиссию в платежных терминалах
Законопроект находится на рассмотрении Госдумы.
26 марта 2014, 02:29
2011
Бензин АИ-92: проездим до 2013 года
Владимир Путин подписал постановление о прекращении производства бензина стандарта Евро-2
13 сентября 2011, 04:07
В Перми больше половины школ и детских садов готовы к учебному году
По предварительным данным из 295 образовательных учреждений принято 196.
4 августа 2011, 05:49
Медведев создал комиссию по борьбе с экстремизмом
В новую комиссию войдут: министр спорта, министр культуры, министр связи и еще 13 различных министров и директоров.
29 июля 2011, 07:26
2010
Администрация Перми приступила к приемке работ по ремонту Ленина
Подрядчик считает, что работы на участке от Северной дамбы до улицы 25 Октября завершены.
1 сентября 2010, 11:07
Власти готовы представить Генплан Перми на публичные слушания
Шубин: «в настоящее время проводится работа по сбору предложений к проекту Генплана».
12 августа 2010, 06:47

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