properm.ru
ГлавноеВсе новости

Коммунальная авария

Выбрать дату
2024
Дмитрий Махонин взял под личный контроль ситуацию с коммунальным ЧП в Лысьве
12 октября, 09:18
Видео. В городе Лысьве Пермского края — крупное коммунальное ЧП
12 октября, 04:23
В Перми жильцы дома боятся остаться без отопления. Горячую воду отключили еще 8 июля
28 августа, 10:01
«Пешеходы переплывали». В Перми произошла серия коммунальных аварий
Авария на Чернышевского случилась второй раз за две недели.
24 января, 05:02
Экс-замглавы Соликамска, уволившийся после коммунальной аварии, нашел новую работу
Андрей Швецов продолжит заниматься вопросами безопасности.
22 января, 12:00
2023
В пермском микрорайоне Балатово произошло отключение электроэнергии
25 декабря 2023, 12:51
Губернатор уволил замглавы по вопросам ЖКХ Соликамского округа после коммунального ЧП
19 декабря 2023, 06:56
Дмитрий Махонин обещает принять по результатам аварии в Соликамске кадровые решения
Губернатор сообщает о завершении ремонтно-восстановительных работ.
15 декабря 2023, 16:44
В Соликамске восстановили теплоснабжение
Порыв на теплотрассе произошёл вечером 12 декабря.
13 декабря 2023, 13:47
«Штрафы сейчас полетят». На складе Wildberries залило водой сотни товары
По предварительным данным, причина ЧП — прорыв трубы.
22 ноября 2023, 08:25
Последствия провала бетономешалки в Перми будут устранять все выходные
12 ноября 2023, 07:13
После ЧП с бетономешалкой в Перми обнаружили разрушение коллектора
Проезд на участке дороги сейчас ограничен.
11 ноября 2023, 06:52
Видео. Крупная коммунальная авария в Краснокамске: нет воды и канализации
6 ноября 2023, 11:16
Центр Перми топит из-за крупной коммунальной аварии
23 августа 2023, 04:16
Прокуратура займется коммунальным коллапсом в Осе
Жители города в Пермском крае неделю сидели без воды.
3 мая 2023, 05:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика