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Коммунальные службы

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2025
В Прикамье коммунальщики сливали стоки в реку
24 февраля, 13:16
2024
Шквалистый ветер обесточил три муниципалитета Пермского края
Частичное отключение электричества произошло в Гайнском МО, Соликамском ГО и Александровском МО.
25 мая 2024, 17:50
2015
Напротив Пермского зоопарка прорвало канализацию
Причина затопления — засор в канализации.
24 сентября 2015, 07:25
2012
Анатолий Маховиков уверен, что Пермь спокойно переживет холода
Коммунальные службы по-прежнему работают в усиленном режиме.
31 января 2012, 05:40

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