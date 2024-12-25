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Коммунальные тарифы

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2024
В Пермском крае более чем на 57% вырастут тарифы на вывоз мусора
25 декабря 2024, 13:40
Вода в Перми в следующем году подорожает для населения и подешевеет для бизнеса
14 декабря 2024, 12:15
Летом в Прикамье замедлился рост деловой активности
На предприятиях химической и пищевой промышленности в течение лета наблюдалось снижение загрузки мощностей.
6 сентября 2024, 03:48
2023
С нового года размер оплаты за наем муниципального жилья в Перми вырастет вдвое
Действующий сейчас тариф был установлен в 2018 году.
15 декабря 2023, 13:02
Спецпроект
Тарифы на вывоз мусора и отопление постоянно признают недействующими. Что происходит?
Тарифные войны продолжаются. Уже не на улицах, когда на митинги выходили тысячи людей, но в судах.
Минтарифов Прикамья в суде оспаривает решение об отмене нормативов на отопление
Отмены действующих нормативов добивается краевая прокуратура.
31 октября 2023, 10:13
2013
Спецпроект
Бежит, бежит водичка. Properm.ru соcчитал чужие рубли, утекающие в трубу
Сэкономленные деньги — заработанные деньги. На сэкономленной воде за год можно заработать 30 тысяч рублей.

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