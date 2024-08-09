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Коммунальный мост

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2024
Фото. В Перми два мотоциклиста разбились в жестком ДТП на Коммунальном мосту
9 августа, 10:22
Туннель рядом с пермской набережной погрузился во мрак. Что случилось?
17 апреля, 05:08
2023
Коммунальный мост через Каму в Перми вновь открыт полностью
Ремонт на проезжей части моста завершён.
9 июля 2023, 07:22
Дорожники открыли все полосы на Коммунальном мосту раньше срока, но радоваться рано
Чиновинки говорят, что работы идут по графику.
15 мая 2023, 07:43
С 29 апреля в Перми из-за ремонта ограничат движение по Коммунальному мосту
25 апреля 2023, 07:56
2022
Коммунальный мост в Перми закроют на два года после строительства нового моста
Строительство третьего моста через Каму запланировано на 2024-2027 годы.
19 апреля 2022, 05:44
2020
Владимир Путин поддержал идею реконструкции Коммунального моста в Перми
Мост был построен в 1967 году по типовому проекту. Срок его эксплуатации — 50 лет.
18 августа 2020, 03:30
2018
На Коммунальном мосту полностью восстановили движение
На мосту заменили асфальтобетонное покрытие, защитный слой и гидроизоляцию.
23 июля 2018, 07:31

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