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Коммунальный рай

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Ноябрь
Пермь получила паспорт готовности к отопительному периоду
2 ноября, 12:23
Сиротский дом в Лядах могут не снести. Власти ищут новых экспертов
1 ноября, 09:13
Адреса и даты. Плановый ремонт приведет к временному отключению воды у сотен пермяков
1 ноября, 03:09
Октябрь
На шоссе Космонавтов в Перми произошел смертельный несчастный случай
30 октября, 13:54
В Прикамье уже в ноябре вырастет взнос на капремонт
29 октября, 16:18
Инвалид из Перми добилась от управляющей компании выплат за падение на ступеньках
28 октября, 13:37
Под отключения воды в конце октября попадут десятки домов в четырех районах Перми
26 октября, 08:36
Завтра пермяки могут пожаловаться на проблемы с отоплением в краевую прокуратуру
23 октября, 06:22
Прокуратура наказала чусовской «Горводоканал» за отключения воды в двух деревнях
22 октября, 16:00
Центр, Закамск и Парковый. Где на этой неделе временно отключат воду в Перми
21 октября, 09:12
Водоснабжение в Индустриальном районе восстановлено
20 октября, 06:07
Жители Нагорного в субботу днем остались без воды
19 октября, 12:40
Вода из-под крана станет зеленой у жителей Гайвы. Бояться или нет
19 октября, 10:10
В ближайшие дни отключения холодной воды пройдут в десятках домов Перми
19 октября, 05:30
Прокуратура назвала причину крупного ЧП в Лысьве, оставившего тысячи людей без воды
17 октября, 11:07
Власти устранили ЧП на сетях в Лысьве и выложили фото со ржавым насосом
14 октября, 04:06
Директора «управляйки» из Перми оштрафовали за длительное отключение воды
9 октября, 15:49
Два пермских микрорайона остались без света. Это надолго?
8 октября, 08:53
Власти Перми: Общежитие на Клары Цеткин восстановят за 30 дней
8 октября, 06:53
Следователи проводят проверку после отключения отопления и света в Красновишерске
7 октября, 11:39

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