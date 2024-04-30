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Коммуникации

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Апрель 2024
Фото. В Пермском крае продают готовый бункер с коммуникациями за 4,5 миллиона рублей
Раньше в помещении находился ремонтный цех ракетных установок.
30 апреля 2024, 17:40
Март 2024
Хамам и кинотеатр. В Лукоморье нашли самый дорогой коттедж в Пермском крае
Сосновый бор, пляж и хамам. Трехэтажный коттедж и 22 сотки райского уголка находятся в Добрянском городском округе.
28 марта 2024, 10:42
Февраль 2024
В Перми из канализации коммунальщики достали два матраса
Ещё один коллектор оказался забетонирован сброшенным в канализацию строительным раствором.
2 февраля 2024, 10:22
Октябрь 2023
За сентябрь в Перми пропало более 50 люков с коммуникационных колодцев
Чаще всего люки исчезали в Закамске и Орджоникидзевском районе.
24 октября 2023, 16:09

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