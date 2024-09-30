properm.ru
ГлавноеВсе новости

Компенсация

Выбрать дату
Сентябрь
В пермской спортивной школе незаконно уволили тренера
30 сентября, 11:21
Август
Жительница Березников отстояла в суде право на воду в своей квартире
1 августа, 06:10
Июнь
В Добрянке супруге погибшего в ДТП водителя скутера выплачен один миллион рублей
Инцидент произошел в августе прошлого года.
24 июня, 07:30
Стал известен подрядчик для изъятия земель под строительство в Перми улицы Строителей
21 июня, 07:58
Житель Добрянки засудил компанию из-за невыплаченной зарплаты
17 июня, 03:43
Апрель
В Прикамье в могилу ветерана войны незаконно похоронили другого человека
5 апреля, 12:10
Компенсация за задержку рейса: как пермяки могут ее получить
2 апреля, 06:28
Март
«Березниковский содовый завод» возместил почти 59 миллионов рублей за ущерб природе
Предприятие сбрасывало сточные воды на прилегающую территорию.
20 марта, 14:23
Автовладельцы отсудили у Чусовского металлургического завода компенсацию за машины
19 марта, 06:10
Февраль
Власти Перми предложили жильцам аварийного дома на Компросе самим его снести
28 февраля, 06:07
Январь
«Шли километры по лесу». В ФПК объяснили ошибочную высадку пассажиров в Прикамье
24 января, 02:53
Зажевало руку. Родственники погибшей на предприятии пермячки отсудили 7 миллионов
20 января, 15:18
Декабрь 2023
Бастрыкин заинтересовался делом о смерти в пермской больнице четырехлетнего малыша
Родители ребенка ранее обратились в суд, чтобы установить виновных в гибели ребенка и получить компенсацию.
29 декабря 2023, 20:06

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика