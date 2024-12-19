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Компьютерные игры

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Декабрь
Пермяк озвучил главного героя фэнтези-сериала о Древней Руси «Киберслав»
19 декабря, 04:36
Октябрь
По созданной пермяками хоррор-игре «Черная книга» снимут сериал
16 октября, 10:40
Август
Пермский край вошел в двадцатку регионов России по активности геймеров
16 августа, 06:00
Июль
Пермский разработчик игр планирует выпустить продолжение игры про чердынскую колдунью
Мифическая «Чёрная книга» вернется на экраны игроков.
29 июля, 06:42
Июнь
Hamster Kombat: как заработать миллионы монет без вложений в популярной игре
10 июня, 14:17
Апрель
Провал российский игры «Смута» помог пермской инди-студии «Мортёшка»
Новая игра от пермских разработчиков выйдет в следующем году.
23 апреля, 10:53

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