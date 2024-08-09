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Компьютеры

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2024
В Перми осудили участников подпольного игрового клуба с доходом свыше 26 млн рублей
Участники прикрывались деятельностью благотворительного фонда.
9 августа 2024, 06:31
2012
В США открылся самый мощный суперкомпьютерный центр
Он предназначен для развития самых разных наук о планете Земля.
20 октября 2012, 09:46
Сеть из Санкт-Петербурга собирается открыть в Перми кибермаркет компьютерной техники
Магазины компании «Юлмарт» в настоящее время представлены в 17 российских регионах.
7 сентября 2012, 09:29

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