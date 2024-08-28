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Комсомольский проспект

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2024
Историческую «Башню смерти» в Перми отреставрируют к осени 2027 года
28 августа, 06:03
Часть Компроса в районе ДК Солдатова закроют для водителей в эту субботу. Схема
16 августа, 03:41
С 12 августа на участке Комсомольского проспекта будет перекрыто движение на 10 дней
11 августа, 07:12
В Перми снесли пристройку к зданию на Октябрьской площади
26 июля, 05:52
Власти Перми эвакуировали более 200 электровелосипедов из центра Перми
19 июля, 03:33
В Перми ищут подрядчика для капремонта комплекса строительного колледжа
12 июля, 09:48
Видео. В центре Перми в ДТП пострадали два мотоциклиста
4 июля, 08:10
В Перми открылось еще одно азиатское бистро от создателей «ПокеРамена»
28 июня, 05:32
В Перми на улице Крисанова 8 мая закрыли харчевню «Длинный нос»
15 мая, 03:01
В центре Перми снесут два незаконных торговых павильона
Сносом НТО займется МКУ «Содержание муниципального имущества».
5 апреля, 05:05
На Первом канале вышел выпуск «Непутевых заметок» о Прикамье
Дмитрий Крылов рассказал о пермских легендах, природных достопримечательностях и сравнил Комсомольский проспект Перми с Невским в Санкт-Петербурге.
11 марта, 05:40
В Перми вновь не смогли выбрать компанию для реновации «Тихого Компроса»
Аукцион, объявленный во второй раз, не дошел до логического завершения.
9 февраля, 11:24
Минстрой во второй раз пытается найти компанию для реновации «Тихого Компроса»
12 января, 08:08
2023
Власти ищут компанию для реновации «Тихого Компроса». Снесут пять жилых домов
28 ноября 2023, 05:20
Кофейня попыталась обмануть приставов в Перми ради сохранения киоска на Компросе
Предпринимателей обязали убрать киоск, они это сделали, но затем вернули НТО.
2 октября 2023, 06:06
На Компросе в Перми появится бульвар и пожарный проезд
На благоустройства участка у отеля уйдет около 9 млн рублей.
27 сентября 2023, 04:45
На Комсомольском проспекте в Перми пропадут все киоски с мороженым и кофе
Это связано с законодательством об охране объектов культурного наследия.
4 августа 2023, 08:17

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