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Кондитерские изделия

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Пермякам не давало спать «Чудо»
22 ноября, 09:39
Начинаем копить на картошку и шоколад. Что подорожает в Перми уже этой осенью?
2 сентября, 06:59
Пермский памятник «Дом Купчихи Барановой» передали под контроль краевого ГУФСИНа
16 апреля, 05:27
Кондитерская фабрика «Пермская» начала поставлять шоколад в Китай
26 января, 14:58
Пермские ученые рассказали, кому не стоит увлекаться цикорием
23 января, 08:32
2023
У Пермской кондитерской фабрики сменится логотип
Документы на регистрацию нового товарного знака поступили 10 октября.
21 ноября 2023, 10:15

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