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Кондиционер

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2024
Власти Прикамья требуют снять кондиционер с фасада исторического здания
19 августа краевая инспекция по охране объектов культурного наследия подала заявление в суд.
4 сентября 2024, 10:02
КАМАЗ объяснил, почему не работают кондиционеры в автобусах Перми
Правда ли, что кондиционеры в новых автобусах в жару не работают из-за перегрева двигателя.
1 августа 2024, 05:44
В аэропорту Перми появился первый капсульный отель на два места
Стоимость проживания в капсуле составит от 600 рублей за час.
20 марта 2024, 04:31
2011
Соседи подали в суд на семью, установившую три кондиционера
Большое количество энергоемкой бытовой техники привело к серьезному конфликту между соседями.
18 июля 2011, 11:04
2010
Жара увеличила не только смертность, но и толщину кошельков
Пока большая часть населения России страдает, находчивые предприниматели обогащаются. УФАС заинтересовалась деятельностью сетей бытовой техники.
11 августа 2010, 11:31

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