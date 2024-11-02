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Конкурс

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Ноябрь
Желающих строить и обслуживать ледовый городок на эспланаде в Перми не нашлось
2 ноября, 14:10
Власти Перми не могут найти перевозчиков на три автобусных маршрута
1 ноября, 05:44
Октябрь
В Перми ищут подрядчика на строительство следующего участка улицы Строителей
31 октября, 11:36
Стало известно, кто достроит медцентр в Камской долине за миллиард рублей
28 октября, 16:29
Пермячка стала первой вице-миссис мира на международном конкурсе красоты
28 октября, 11:43
Фотография жителя Березников вошла в ТОП-10 лучших в конкурсе «Самая красивая страна»
22 октября, 16:45
Фонтаны и садовые гномы. В Пермском крае выбрали самую уютную колонию
11 октября, 10:40
Сентябрь
Пермяки делятся фотографиями Пермского края перед Днем туризма
25 сентября, 11:21
В Перми представили варианты привлечения водителей общественного транспорта на работу
24 сентября, 03:39
Пермская художественная галерея покупает мебель за 3,5 миллиона рублей
23 сентября, 10:43
Актриса и ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева приехала в Пермь. Причина
14 сентября, 06:37
Август
Четырнадцать будущих мам из Пермского края сразятся за путёвку в санаторий
28 августа, 12:18
Пять проектов из городов Пермского края стали победителями всероссийского конкурса
27 августа, 14:09
Администрация Перми находится в поисках инвестора для реконструкции Пушкинской бани
24 августа, 06:14
Расширение парковки у пермского аэропорта подешевело на четыре миллиона
21 августа, 10:54
В России выбирают «места силы». В Пермском крае тоже есть претендент
15 августа, 02:36
Определены кандидаты-финалисты конкурса на должность главы Соликамска
14 августа, 12:23
Кинофестиваль «Флаэртиана» объявил претендентов на главные призы
12 августа, 09:29
Июль
Учитель из Прикамья вышел в полуфинал телешоу «Классная тема!»
Александр Кандаков работает в Кондратовской школе.
28 июля, 08:50
В Перми рассмотрят возможность использования двух участков под размещение кладбищ
23 июля, 09:48

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