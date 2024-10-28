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Конкурс красоты

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2024
Пермячка стала первой вице-миссис мира на международном конкурсе красоты
28 октября, 11:43
Фото. Пермячка борется за звание самой красивой стюардессы России
20 августа, 11:54
Пермячка стала лауреатом премии «Топ 100 самых красивых женщин России 2024»
4 июля, 05:03
В конкурсе «Миссис Россия» за победу поборются участницы из Лысьвы и Чайковского
5 июня, 11:16
Самая красивая пермская учительница признана одним из лучших педагогов города
Софья Чунарева заняла второе место на конкурсе «Учитель года».
29 февраля, 07:48
Пермячки смогут побороться за 3 миллиона рублей в международном конкурсе красоты
14 февраля, 11:10
В конкурсе красоты Universe Beauty победила 17-летняя пермячка
Победители будут участвовать в показе коллекций, созданных при участии модельера Вячеслава Зайцева.
23 января, 12:12
2023
Самая красивая пермячка выложила откровенное видео
4 декабря 2023, 08:59
Названа самая красивая девушка планеты 2023 года
Завершился конкурс «Мисс Вселенная».
19 ноября 2023, 05:47
Фото. Учительницу младших классов из Перми признали одной из красивейших женщин мира
София Чунарева заняла третье место на мировом конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023.
31 октября 2023, 04:38
В Пермском крае выбрали лучших тюремщиц. Посмотрите на них
В конкурсе принимали участие 26 девушек.
12 октября 2023, 11:48
Пермячка прошла в финал международного конкурса красоты
9 октября 2023, 09:22
Пермячка попала в ТОП-10 в финале конкурса «Мисс Россия-2023»
Победительницей конкурса стала девушка из Санкт-Петербурга.
9 октября 2023, 03:57
В финале конкурса красоты «Мисс Россия — 2023» Пермь представит Анастасия Омелина
Студентке Высшей школы бизнеса МГУ сейчас 19 лет.
22 сентября 2023, 05:31
Пермячка стала победительницей конкурса «Миссис Россия Земля — 2023»
Конкурс прошел в столице в конце августа.
2 сентября 2023, 09:01
2022
В Перми состоится кастинг конкурса красоты «MISS BEAUTY FEST»
Финал конкурса соберёт участниц в январе следующего года в Казани.
3 ноября 2022, 04:00

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