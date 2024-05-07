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Конституция

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2024
Владимир Путин вступил в должность президента России в пятый раз. О чем он говорил
Путин пробудет на посту главы государства до 2030 года.
7 мая 2024, 09:18
2020
В квартире экс-директора пермского музея Марата Гельмана прошел обыск по делу о многократном голосовании
28 августа 2020, 04:00
Properm.ru нашли несколько участков со 100% явкой. Как добились такого результата — отвечает избирком
В итоговой статистике такие УИКи, хоть и незначительно, но могли увеличить показатели по району.
2 июля 2020, 06:56
Спецпроект
«Все, как у людей». Прикамье поддержало изменения в Конституцию при низкой явке: главные итоги
Недельный vote-марафон подтвердил основные тенденции «больших», федерального масштаба выборов, для Пермского края. Примерно две трети активных избирателей поддерживают инициативы и лично Владимира Путина, оставшаяся треть против. Явный тренд нынешнего голосования: растущая индифферентность населения. За неделю активного привлечения к акту волеизъявления, на это согласились только половина избирателей.
В Прикамье на голосовании по поправкам в Конституцию нашли 24 нарушения: онлайн-трансляция
1 июля 2020, 10:52
Каждый третий житель Пермского края сделал свой выбор по поправкам в Конституцию РФ
По поправкам в Конституцию РФ в Прикамье проголосовали более 760 тыс. человек.
30 июня 2020, 07:40
Спецпроект
Пособие для активных. Понятный гид по правкам в Конституцию от Properm.ru
Закон о поправках в Конституцию России — 68 страниц текста. Тем, кто придет на участки с 25 июня по 1 июля предстоит для себя решить, согласны ли они со всем пакетом изменений сразу или не согласны совсем. Высказать свою позицию по каждому пункту нельзя. Задача для российского избирателя представляется более, чем сложной. Properm.ru сгруппировали поправки по отраслям и степени важности, чтобы вам было легче ориентироваться в новых законах, по которым будем (или не будем) жить.
Госдума приняла закон об уголовных наказаниях за нарушения при голосовании по Конституции
За особо серьезное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
17 марта 2020, 12:49
Совет Федерации одобрил закон о поправках к Конституции
Следующий этап — всенародное голосование, которое состоится 22 апреля.
11 марта 2020, 12:42
2015
Петр Порошенко: «Изменения в Конституции не предполагают особого статуса для Донбасса»
Президент Украины заявил, что поправки в основном законе страны в части децентрализации поддерживает 78% населения.
29 августа 2015, 14:22
2013
Для чиновников хотят ввести экзамен на знание Конституции
Идею поддержали и в Кремле, и в Белом доме.
9 декабря 2013, 03:04
Медведев высказался против упоминания православия в Конституции
В России соблюдается свобода и установление привилегий для одной религии недопустимо.
6 декабря 2013, 11:20
Единоросс собрался убрать из Конституции пункт о запрете госидеологии
Депутат представит проект поправок в главный российский документ в середине декабря.
29 ноября 2013, 03:05
2011
Киргизия выбирает нового президента
Сегодня киргизский народ выбирает нового президента. Выборы проходят в соответствии с конституцией и без административного ресурса.
30 октября 2011, 06:17

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