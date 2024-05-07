Конституция

Спецпроект
«Все, как у людей». Прикамье поддержало изменения в Конституцию при низкой явке: главные итоги
Недельный vote-марафон подтвердил основные тенденции «больших», федерального масштаба выборов, для Пермского края. Примерно две трети активных избирателей поддерживают инициативы и лично Владимира Путина, оставшаяся треть против. Явный тренд нынешнего голосования: растущая индифферентность населения. За неделю активного привлечения к акту волеизъявления, на это согласились только половина избирателей.