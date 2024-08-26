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Контрабанда

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Приставы заставили соликамца заплатить штраф за контрабанду военных противогазов
26 августа, 06:20
Из Прикамья контрабандой вывезли в Азербайджан более 1600 кубометров леса
16 апреля, 12:24
В Прикамье возбуждено уголовное дело о контрабанде леса в Азербайджан
1 марта, 09:29
2023
Московскому бизнесмену помешали вывезти вырубленную древесину из Пермского края
5 октября 2023, 10:16
Пермяк пытался контрабандой отправить в США 18 магазинов для автомата Калашникова
3 апреля 2023, 11:37
2022
Предприниматель из Прикамья незаконно вывез в Азербайджан более 117 кубометров пиломатериалов
Ущерб бюджету превысил миллион рублей.
12 декабря 2022, 05:58
Пермячку будут судить за покупку сильнодействующих препаратов для похудения
Её и подельницу из Тольятти сейчас обвиняют в контрабанде.
5 декабря 2022, 06:52
Пермская таможня выявила контрабанду леса на 12 миллионов рублей
Лесоматериалы были вывезены в Таджикистан.
9 ноября 2022, 04:28
В Пермском аэропорту за девять месяцев почти на 40 % сократился пассажиропоток
С начала года таможенники возбудили 108 административных дел.
24 октября 2022, 09:53
Предпринимательницу из Узбекистана приговорили к тюрьме за незаконный вывоз леса
Пиломатериалы вывозились по поддельным документам.
2 сентября 2022, 06:45
Из Прикамья в Азербайджан контрабандой вывезли 600 кубометров леса на 5 миллионов рублей
Таможня возбудила два уголовных дела по факту контрабанды
24 августа 2022, 06:30

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