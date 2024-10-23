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Контрафактный алкоголь

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2024
Сотрудники ФСБ накрыли бутлегерский цех в Краснокамском гараже
23 октября, 10:04
Житель Лысьвы продавал суррогатный коньяк из арендованного гаража
Незаконную деятельность лысьвенца прервал пожар.
23 апреля, 05:42
В Березниках осудили группу бутлегеров, которой руководил пенсионер
У преступников изъяли десятки тысяч бутылок с алкоголем.
9 февраля, 12:00
2023
В Соликамске осуждены четыре распространителя контрафактных сигарет и алкоголя
12 декабря 2023, 15:07
У бутлегеров из Соликамска изъяли 1,2 тысячи литров спирта и 4 тысячи литров водки
6 июля 2023, 11:42
В России предложили ввести минимальные цены на пиво и сидр
Об этой теме задумались после массовых отравлений суррогатным сидром.
21 июня 2023, 03:33
Роспотребнадзор назвал объем опасного сидра, изъятого в Пермском крае
О случаях отравления алкоголем в регионе пока неизвестно.
7 июня 2023, 12:03
2022
Суд оставил на свободе отравившего насмерть троих пермяков метиловым спиртом
15 июня 2022, 09:50

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