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Контракт

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Октябрь
Замминистра энергетики РФ задержали в рамках дела, связанного с Прикамьем
25 октября, 05:36
Чиновница из Прикамья попалась на незаконном завышении работ по контракту
24 октября, 08:38
Администрация Перми выделит шесть миллионов на уборку снега с 10 платных парковок
16 октября, 15:15
Сентябрь
Пермская художественная галерея покупает мебель за 3,5 миллиона рублей
23 сентября, 10:43
В Нытве отменили автобусные рейсы в Пермь из-за отсутствия бензина
18 сентября, 04:05
Август
В Осинском округе простятся с погибшим на СВО командиром отделения военной разведки
16 августа, 08:56
В Перми нашли подрядчика для установки архитектурной подсветки здания на Ленина
6 августа, 08:42
Власти Перми ищут перевозчиков на три автобусных маршрута
1 августа, 05:54
Июль
Власти Перми снова ищут подрядчика для расширения Северного кладбища
11 июля, 09:51
Остались жена и четверо детей. На СВО погиб 46-летний пермяк Алексей Шилов
11 июля, 07:51
Главой Мотовилихинского района Перми назначили Андрея Чернятьева
11 июля, 03:08
Июнь
В Перми нашли подрядчика на поставку цветов для администрации города
25 июня, 06:02
Администрация Перми закупает цветы на 8 миллионов рублей
17 июня, 09:31
В Перми ищут еще одного подрядчика на восстановление старинного училища
Цена контракта составила 9 млн 419 тыс. рублей.
10 июня, 10:04
В Перми нашли подрядчика для строительства нового здания Свердловского суда
10 июня, 09:20
Пермскому врачу пришлось отдать более одного миллиона рублей государству
3 июня, 11:06
Май
Подрядчик ледовой арены в Чусовом отказался подписывать контракт
30 мая, 04:39
Проект продления ул. Монастырской на 1,5 километра обойдется властям Перми в 6,5 млн
29 мая, 12:25
В Перми почти за 17 миллионов рублей расширят парковку у аэропорта «Большое Савино»
28 мая, 11:05
Особую экономическую зону «Пермь» подключат к инженерным сетям за 165 миллионов
28 мая, 07:07

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