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Контроль

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2024
Пермская компания не выплатила зарплату сотруднику, ушедшему на СВО
2 ноября, 04:28
В Перми учеников десяти школ кормят с нарушениями
15 октября, 07:57
В эти выходные ГИБДД снова усилит контроль за дорожным движением в Перми
28 июня, 06:28
В Перми 15 и 16 июня усилится контроль за транспортным движением
15 июня, 06:30
В эти выходные ГИБДД усилит контроль за дорожным движением в Перми
25 мая, 06:14
Пермский памятник «Дом Купчихи Барановой» передали под контроль краевого ГУФСИНа
16 апреля, 05:27
Сотрудники полиции провели профилактические мероприятия в торговых центрах Перми
27 марта, 08:23
В Перми в этом году будут контролировать качество воды из десяти городских родников
25 января, 06:35
2023
Мобильные кондукторы стали обслуживать пять новых автобусных маршрутов. Список
Перечень включает самые проблемные с точки зрения оплаты направления движения.
7 июля 2023, 11:26
2022
Контролёрам в пермском транспорте вручили видеокамеры. Рассказываем, зачем
Камерами будут оснащены все участники выхода на линию
10 августа 2022, 07:40

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