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Ноябрь
«Не хотите — не надо». В Перми отменили «Гойду»
2 ноября, 07:52
Октябрь
Видео. «Ботинок стало больше». Игорь Бутман поделился впечатлениями о Перми
18 октября, 14:02
Рок-группа «Пилот» назвала причину отмены завтрашнего концерта в Перми
18 октября, 07:23
Пермяки смогут помочь детям, посетив рок-концерт в трамвае
11 октября, 08:16
Сентябрь
Новый сезон в Пермской краевой филармонии открыл знаменитый пианист
17 сентября, 07:32
В пермском вузе прошел концерт на виолончели, созданной на 3D-принтере
3 сентября, 07:12
Август
На время проведения «Ночи города» в центре Перми ограничат движение транспорта
19 августа, 05:51
На «Ночи города» в Перми выступит рок-музыкант Вячеслав Бутусов
7 августа, 11:05
Первое выступление американской певицы Journi в России пройдет в Перми
6 августа, 07:51
Июль
Видео. В канун своего концерта певица Алёна Свиридова прогулялась по Перми
21 июля, 13:25
На фестивале «Наше лето» в Пермском крае выступит экс-солист группы «Ария»
15 июля, 09:02
Июнь
В Перми на Дне молодежи выступит певица DAASHA
18 июня, 04:50
Стала известна причина отмены концерта стендап-комика Сергея Орлова в Перми
7 июня, 07:06
В Перми отменили сегодняшний концерт стендап-комика Сергея Орлова
6 июня, 10:48
Священник высказался о скандале вокруг выступления Ольги Бузовой в Уфе
4 июня, 03:42
Май
На День города в Перми будет петь полутысячный хор
Выступление Большого сводного хора закроет Фестиваль пермского искусства.
13 мая, 11:37
В Москве выступит известный американский рэпер Канье Уэст. Это правда?
Гонорар певца за одно выступление составляет не менее 5 млн долларов.
8 мая, 09:15
Апрель
На пермской набережной 9 мая состоится концерт под открытым небом
30 апреля, 09:40
В Перми покажут последний концерт «Гражданской обороны». 18+
24 апреля, 07:04
Видео. Парень ударил пермячку ногой по голове на концерте рэпера Гуфа в Екатеринбурге
21 апреля, 06:02

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