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Концерты

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2024
Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков впервые влюбился и подрался в Перми
29 ноября, 12:54
В Перми 18 октября пройдет юбилейный концерт Московского джазового оркестра
18 октября, 13:10
Гости этнофестиваля в Кудымкаре рискуют остаться без крыши над головой
28 августа, 13:03
На День города в Перми будет петь полутысячный хор
Выступление Большого сводного хора закроет Фестиваль пермского искусства.
13 мая, 11:37
Концерт певицы Инстасамки в Перми отменен
2 марта, 09:25
В Перми сорвался концерт певицы Лолиты Милявской
Выступления певицы отменяют после участия в «Голой вечеринке».
13 февраля, 08:05
В Перми на пожаре погибли известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян
12 февраля, 11:56
В Перми сорвался концерт рок-группы «Маша и Медведи»
Точной даты выступления в краевой столице пока нет.
11 января, 10:26
2023
Певец Shaman вновь выступит в Перми, но билеты на выступление стали дороже
Программа концерта с прошлого раза не поменялась.
27 ноября 2023, 07:01
«Что это такое?» Сергей Лазарев раскритиковал пермский отель за грязную ванну
8 ноября 2023, 04:25

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