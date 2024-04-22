Первые шаги Алексея Копайгородского в должности мэра Сочи пришлись на трудное время — пандемию коронавируса. Глава города экстренно ввел меры санитарной безопасности, обеспечил 820 мест в ковидных госпиталях, организовал работу медицинской службы, перевел школьников на дистанционное обучение.
Благодаря своевременно принятым мерам в условиях эпидемии жизнь в городе не встала на паузу. Весной было торжественно отпраздновано 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, состоялся культурный марафон, посвященный Дню города, многие мероприятия которого прошли в онлайн-формате. А летом Сочи принял свыше 5 млн туристов и провел успешный сезон.
Алексей Копайгородский начал большой проект — строительство школы на Мамайке, которой местные жители ждали более 20 лет. Помимо этого, в эксплуатацию были сданы 17 объектов для разных социальных отраслей — образования, спорта, медицины и пр.
Новый виток развития получила система приемов граждан главами местных ТСО (территориальное общественное самоуправление). Были налажены дополнительные виды коммуникаций — посредством онлайн-связи и видеоконференций, благодаря чему ни одно обращение не осталось без внимания.
«В 2021 году нам удалось увеличить собственные доходы городского бюджета более чем на 3 млрд рублей. Туристическая индустрия Сочи внесла в консолидированный бюджет Краснодарского края более 5 млрд 700 млн рублей. Сочи принял рекордные 7 млн гостей — это больше, чем в допандемийном 2019 году», — так оценил достижения 2021-го Алексей Сергеевич.
Градоначальник отчитался об открытии ряда социальных объектов — школ и детских садов на улицах Донской, Виноградной, Чекменева, Ачишховской и отметил, что работа по строительству новых учреждений идет высокими темпами.
В 2021 году Алексей Сергеевич Копайгородский начал подготовку к масштабной модернизации систем водоснабжения и водоотведения, провел ряд мероприятий по борьбе с незаконной уличной рекламой и самовольными постройками.
За эти и другие заслуги в 2021 году Алексей Копайгородский занял почетное пятое место в Национальном рейтинге мэров, который утверждается Правительством РФ. Тогда же в пабликах появились скандальные публикации о том, что сочинский градоначальник связан с коррупцией, однако ни один опубликованный компромат не был доказан, что дает основания подозревать обычные происки недоброжелателей.
В год, ознаменованный началом специальной военной операции, была проведена большая работа по поддержке мобилизованных граждан. По поручению Копайгородского был создан специальный координационный совет по адресной помощи мобилизованным, на каждого составлены социальные паспорта для дальнейшей социальной и материальной поддержки — специально для бойцов власти разработали 11 муниципальных мер.
Из Сочи в новые регионы РФ поехали 300 строителей для восстановления объектов жилой и социальной инфраструктуры, было отправлено 120 тонн гуманитарного груза.
Впервые в истории этот курортный город принял за год более 7,2 млн туристов, пополнив консолидированный бюджет региона на сумму свыше 6 миллиардов рублей. На карте социальной инфраструктуры появились новые объекты: открылась долгожданная школа на Мамайке, школа и детский сад в поселке Красная Поляна, блок к детскому саду № 6.
2022-й отметился стартом грандиозной программы по обновлению инженерной инфраструктуры города. Специалисты начали работу над первыми 12 мероприятиями плана.
По итогам минувшего года Алексей Копайгородский занял третье место в рейтинге лучших мэров России. Про свой успех градоначальник скромно умолчал, зато отметил, что для города год действительно стал успешным по всем ключевым показателям и прежде всего финансово-экономическим.
«В последние четыре года в Сочи уверенно растут собственные доходы и бюджет города. В 2023 году объем бюджета ближе к 40 млрд руб. Это более чем на четверть больше, чем годом ранее», — отметил Алексей Копайгородский.
Немало было сделано в социальной сфере: на 11% повышена зарплата педагогам, ввели новые выплаты для семей мобилизованных, утвердили бесплатный проезд для школьников, увеличили размер пособий для 16 категорий граждан.
Уровень санаторно-курортной загрузки составил 90%, что говорит о новом рекордном наплыве туристов — более 7,6 млн человек. Повышается число отдыхающих и на зимних курортах Сочи. В текущем сезоне ожидается не менее 270 тысяч туристов, отметил Алексей Копайгородский.
Под занавес года был утвержден новый генплан Сочи, который станет дорожной картой развития городской инфраструктуры и архитектуры.
«Новый генплан Сочи определил будущее нашего города на два десятилетия вперед. Его разработка велась на протяжении трех лет. Общественные обсуждения стали важной частью работы над проектом, в них приняли участие 430 тысяч сочинцев. Проект прошел согласование в пяти краевых и 17 федеральных министерствах и ведомствах», — проинформировал Алексей Копайгородский.
Напомним, что мэр Алексей Сергеевич Копайгородский родился в 1985 году в Краснодаре. Окончил военное училище, также получил юридическое образование и специальность в сфере государственного управления. Женат, в семье политика растет двое детей.