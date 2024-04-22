За эти и другие заслуги в 2021 году Алексей Копайгородский занял почетное пятое место в Национальном рейтинге мэров, который утверждается Правительством РФ. Тогда же в пабликах появились скандальные публикации о том, что сочинский градоначальник связан с коррупцией, однако ни один опубликованный компромат не был доказан, что дает основания подозревать обычные происки недоброжелателей.