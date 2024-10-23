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Корь

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Преподавателей ПНИПУ заставляют сделать прививку от кори. Показываем документ
23 октября, 05:02
После цыганской свадьбы в Перми произошла вспышка кори
22 октября, 07:27
В Прикамье растет заболеваемость корью
25 июля, 11:02
Для чего же нужны поцелуи? Отвечают эксперты Пермского Политеха
6 июля, 08:16
Как понять, что у тебя корь? Отвечают профессионалы
14 июня, 05:48
Профессор вирусологии объяснил, почему прививка от кори должна стать обязательной
7 июня, 12:03
Выявлен источник кори в Соликамске
30 мая, 16:52
В автобусе, ехавшем до Пермского края, выявили вспышку кори
3 мая, 06:20
В России резко выросла заболеваемость корью
24 апреля, 08:53
В Роспотребнадзоре назвали число заболевших корью в Пермском крае в 2023 году
7 февраля, 07:18
2023
«Оцепили весь дом». В микрорайоне Вышка-2 выявили случай заболевания корью
5 октября 2023, 08:05
Пермскую школу перевели на дистанционное обучение из-за кори
27 сентября 2023, 07:09
В Перми зафиксирован пятый случай кори
22 августа 2023, 08:19
В Пермском крае за месяц от кори привились 9 тысяч человек
4 мая 2023, 05:08

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