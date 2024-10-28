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Коронавирус

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Октябрь
Чрезвычайно опасный штамм коронавируса «Дельта» угрожает россиянам: правда ли это?
28 октября, 11:59
Сентябрь
В Прикамье на треть выросла заболеваемость коронавирусом
4 сентября, 02:50
Август
В Прикамье заболеваемость коронавирусом увеличилась в 1,5 раза
19 августа, 09:39
Пермякам заплатят 87 тысяч за испытание на их детях вакцины от COVID-19
7 августа, 02:55
Июль
Для чего же нужны поцелуи? Отвечают эксперты Пермского Политеха
6 июля, 08:16
Май
Заболеваемость коронавирусом в Прикамье выросла на 24% за неделю
30 мая, 02:39
На Россию обрушился новый штамм коронавируса — FLiRT. Стоит ли его бояться
24 мая, 10:07
В Прикамье этим летом придет новый штамм коронавируса FLiRT
21 мая, 11:14
Пермский край в лидерах по заболеваемости COVID-19 в России
21 мая, 09:34
Актриса Светлана Немоляева попала в больницу с коронавирусом
20 мая, 13:20
Апрель
Стало известно, сколько человек умерли с коронавирусом в Пермском крае с начала года
20 апреля, 08:46
От коронавируса за минувшую неделю в Прикамье умерло три человека
9 апреля, 11:46
Март
Пермяк добился компенсации от больницы за смерть отца с COVID-19
14 марта, 06:21
Заболеваемость коронавирусом в Пермском крае за неделю выросла почти на 60%
5 марта, 03:43
Февраль
Санкции не помешали пермякам употреблять больше спиртного
27 февраля, 10:13
Еженедельное число заболевших коронавирусом в Прикамье незначительно снизилось
12 февраля, 07:15
Январь
В Перми значительно возросло еженедельное число пациентов с коронавирусом
15 января, 11:43
Пермский край оказался на третьем месте в ПФО по смертности пациентов с COVID-19
10 января, 03:14
Названо число заболевших коронавирусом в Пермском крае за первую неделю года
9 января, 05:45
В Пермском крае снизилось число заболевших коронавирусом
5 января, 07:36

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