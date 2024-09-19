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Коронавирус в Перми

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Сентябрь
Губернатор объяснил, почему в Перми не построили аквапарк
19 сентября, 09:16
Август
Число заболевших коронавирусом в Пермском крае увеличилось более чем на 29%
14 августа, 03:27
Апрель
Стало известно, сколько человек умерли с коронавирусом в Пермском крае с начала года
20 апреля, 08:46
От коронавируса за минувшую неделю в Прикамье умерло три человека
9 апреля, 11:46
Март
Пермяк добился компенсации от больницы за смерть отца с COVID-19
14 марта, 06:21
Заболеваемость коронавирусом в Пермском крае за неделю выросла почти на 60%
5 марта, 03:43
Февраль
Еженедельное число заболевших коронавирусом в Прикамье незначительно снизилось
12 февраля, 07:15
Январь
В Перми значительно возросло еженедельное число пациентов с коронавирусом
15 января, 11:43
Пермский край оказался на третьем месте в ПФО по смертности пациентов с COVID-19
10 января, 03:14
Названо число заболевших коронавирусом в Пермском крае за первую неделю года
9 января, 05:45
В Пермском крае снизилось число заболевших коронавирусом
5 января, 07:36
Декабрь 2023
В Пермском крае за неделю от коронавируса скончались 11 человек
26 декабря 2023, 11:02
Пермский край оказался на четвертом месте в РФ по недельной смертности от COVID-19
19 декабря 2023, 09:21
Еженедельное число зараженных коронавирусом в Прикамье продолжает расти
11 декабря 2023, 07:12
Спецпроект
Аномальные морозы и 10 умерших от ковида. Главные новости недели в Прикамье
Рассказываем, какими новостями запомнились последние дни.
В Минздраве объяснили высокую смертность от коронавируса в Пермском крае
6 декабря 2023, 13:56
Скончались 10 человек. Пермский край в лидерах по смертности от коронавируса
6 декабря 2023, 03:07
Ноябрь 2023
В Прикамье за неделю резко выросло число заболевших COVID-19
28 ноября 2023, 10:59
Пермяки пишут в соцсетях о смертельной опасности прививок от COVID-19. Это правда?
20 ноября 2023, 13:04
Заболеваемость COVID-19 в Пермском крае выросла на 28%
14 ноября 2023, 09:44

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