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Коронавирус в прикамье

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2024
Заболеваемость коронавирусом в Пермском крае за неделю выросла почти на 60%
5 марта, 03:43
Пермский край оказался на третьем месте в ПФО по смертности пациентов с COVID-19
10 января, 03:14
Названо число заболевших коронавирусом в Пермском крае за первую неделю года
9 января, 05:45
2023
Пермский край оказался на четвертом месте в РФ по недельной смертности от COVID-19
19 декабря 2023, 09:21
Пермяки пишут в соцсетях о смертельной опасности прививок от COVID-19. Это правда?
20 ноября 2023, 13:04
Заболеваемость COVID-19 в Пермском крае выросла на 28%
14 ноября 2023, 09:44
В Россию проник штамм коронавируса «пирола». Как обстоят дела в Пермском крае?
9 ноября 2023, 10:23
В Прикамье резко выросло количество смертельных случаев в результате заражения COVID
3 октября 2023, 11:50
В Пермском крае растет заболеваемость ковидом. Хватает ли коек для пациентов?
20 сентября 2023, 04:35
Коронавирус возвращается. В Прикамье в два раза выросло число заболевших за неделю
19 сентября 2023, 10:55
В Пермском крае из-за подъема заболеваемости ОРВИ закрываются классы в школах
13 сентября 2023, 11:02
2022
За сутки в Прикамье от коронавируса умерли 2 человека, заболели 223
За последние сутки в Пермском крае выявлено 223 новых случаев коронавируса, умерли 2 человека.
24 декабря 2022, 13:17
Кунгурские зрители пытаются вернуть деньги за пропущенный в начале пандемии концерт
В апреле 2020 года была объявлена самоизоляция и все массовые мероприятия отменили. Зрители до сих пор не могут получить свои деньги.
10 ноября 2022, 13:59
В Пермском крае впервые за три месяца выявлено менее ста заболевших коронавирусом
Всего по России выявлено лишь 5,7 тыс. случаев, когда в пике было более 200 тыс.
31 октября 2022, 10:42
С начала пандемии в Пермском крае выявлено 400 тысяч случаев заражения коронавирусом
Заболеваемость в регионе держится на уровне от 700 до 1,4 тыс. случаев.
9 сентября 2022, 09:24
В Пермском крае выявлено 1,3 тыс. случаев заболевания ковидом за сутки
На 4 сентября 2022 года года выявлено 395 110 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, за последние сутки – 1344 или 51,7 на 100 тысяч населения.
4 сентября 2022, 11:21
Коронавирус стал причиной смерти еще троих жителей Пермского края
Несколько дней заболеваемость держалась на уровне более 1 тыс. случаев, но сейчас немного снизилась.
30 августа 2022, 09:09
За последние сутки в Пермском крае подтверждено 642 случая коронавируса
На 20 августа 2022 года, по сообщению Роспотребнадзора по Пермскому краю, выявлено 380613 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
20 августа 2022, 11:55
За последние сутки в Прикамье один человек скончался от COVID-19
По данным Роспотребнадзора накануне в клиники Пермского края были госпитализированы 44 человека, на сегодня — еще 18 пациентов.
14 августа 2022, 08:36
За прошедшие сутки в Прикамье зарегистрировано 89 случаев заболевания коронавирусом
По данным Роспотребнадзора по Пермскому краю, за прошедшие сутки июля в регионе зарегистрировано 89 новых случаев заболевания COVID-19.
24 июля 2022, 10:24

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