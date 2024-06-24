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Коровы

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2024
Кизеловец через суд добился компенсации за ущерб, нанесённый коровами автомобилю
У стада оказалось два владельца.
24 июня 2024, 14:05
Пермяки жалуются на массовую гибель коров и сжигание туш
Предприятие изначально не сообщило в ветеринарные службы о происшествии.
13 марта 2024, 04:51
Житель Кизела судится с собственником коров, которые испортили его машину
Доказать вину коров удалось с помощью видеорегистратора.
22 января 2024, 13:08
2011
В Нытвенском районе края от истощения гибнут коровы
Тела животных складывают в одном из выгульных дворов фермерского хозяйства.
14 октября 2011, 11:01
Корова спровоцировала серьезное ДТП в Пермском крае
Животное стало причиной аварии, в которой погиб один человек.
28 июля 2011, 06:00
В Пермском селе массово гибнут коровы
Ветеринарная служба уже проводит проверку воды и патматериала для установления диагноза.
21 июля 2011, 10:11
2010
Пермь в заголовках: четверг
Properm.ru представляет лучшие, по мнению редакции, заголовки новостей пяти главных событий четверга, 16 сентября.
16 сентября 2010, 15:57

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