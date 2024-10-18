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Коррупционеры

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2024
Прокуратура требует отменить приговор экс-чиновнице пермского Минздрава
18 октября, 06:51
У пермской чиновницы хотят забрать 8 млн из-за угнанного в Казахстан Mercedes-Benz
16 октября, 12:07
Properm.ru узнали, каких пермских чиновников уволили из-за утраты доверия
16 сентября, 11:01
Министра здравоохранения из Перми в Иркутске отправили в колонию на 18 лет
12 сентября, 04:15
В отношении прикамского депутата, любящего отдых за чужой счет, возбуждено дело
Он поехал в семейный отпуск за деньги предприятия
28 июня, 11:39
Менеджер строительной компании из Губахи требовал откат в 250 тысяч рублей
24 мая, 14:02
Главного бухгалтера пермского поставщика больничной еды осудили за взятку главврачу
16 апреля, 11:07
2023
В Пермском округе задержана чиновник администрации, бравшая взятки с бизнеса
3 ноября 2023, 14:15
Задержанный за взятку пермский чиновник жалуется на действия сотрудников ФСБ
2 октября 2023, 12:17
Дело бывшего пермского прокурора начнут рассматривать в ближайший вторник
Прокурора Сергея Мурая в Перми осудили за взятки и превышение служебных полномочий, но прокуратура оспорила решение из-за неточностей в приговоре.
11 марта 2023, 12:56
2022
В Прикамье 12 директоров школ уличены в нарушении антикоррупционного законодательства
Многие нарушения связаны с недостоверным декларированием имущества.
14 декабря 2022, 03:39
В Гайнах 16 чиновников не предоставили сведения о доходах за год и скрывали банковские счета
Часть из них не декларировало имущество, находящееся в собственности и доходы за 2021 год.
24 ноября 2022, 14:01
2021
Доследственную проверку законности передачи больничного пищеблока в Чайковском продлили
В 2019 году компания «Элиона» выкупила пищеблок Чайковской городской больницы за 5,5 млн рублей.
6 августа 2021, 08:40

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