properm.ru
ГлавноеВсе новости

Коррупция

Выбрать дату
Октябрь
Музей современного искусства PERMM заподозрили в коррупции
31 октября, 05:24
В Перми детский сад расторг договор с поставщиком мясной продукции
30 октября, 05:36
По делу о поставке фальшивых СИЗов допрашивали пермского министра здравоохранения
25 октября, 11:13
Заместителя главы администрации Краснокамска Максимчука уволили по решению суда
23 октября, 05:47
Прокуратура требует отменить приговор экс-чиновнице пермского Минздрава
18 октября, 06:51
У пермской чиновницы хотят забрать 8 млн из-за угнанного в Казахстан Mercedes-Benz
16 октября, 12:07
Экс-чиновница пермской мэрии призналась в получении взятки в 5,5 миллионов
8 октября, 03:51
Экс-начальник Военно-строительной компании арестован по делу о хищении в Перми
3 октября, 10:06
Сентябрь
Суд оставил директора пермского «Треста №6» в СИЗО
30 сентября, 12:34
У топ-менеджера «Чайковского текстиля» арестовали загородный дом и 100 миллионов
30 сентября, 09:20
Арестованный элитный Mercedes пермской чиновницы угнали в Казахстан
25 сентября, 12:26
У пермского министра хотят забрать имущество на 27 миллионов рублей
16 сентября, 14:42
Properm.ru узнали, каких пермских чиновников уволили из-за утраты доверия
16 сентября, 11:01
Прокуратура потребовала уволить восемь пермских чиновников из-за утраты доверия
15 сентября, 11:51
Министра здравоохранения из Перми в Иркутске отправили в колонию на 18 лет
12 сентября, 04:15
Обвиняемого во взятке бывшего чиновника пермской мэрии оставили в СИЗО
11 сентября, 13:21
За получение взятки задержан еще один бывший чиновник пермской мэрии
11 сентября, 06:31
Бывшему пермскому чиновнику от медицины в Иркутске просят реальный срок в колонии
3 сентября, 08:27
Август
«Телта» проиграла иск основному заказчику средств связи для Минобороны
30 августа, 11:46
В Перми будут судить еще одного поставщика контрафактных медицинских халатов
30 августа, 10:00

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика