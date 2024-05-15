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Кошка

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2024
Эксперты рассказали, как ухаживать за домашней кошкой и лечить ее
Владельцы кошек нередко опасаются пропустить важную процедуру или забыть о какой-либо прививке для своего питомца. О чем обязательно нужно знать — специалисты приюта «Матроскин» рассказали в памятке.
15 мая 2024, 07:12
Кошка, которую бросили в завязанном пакете в пермской электричке, нашла хозяина
Животное сначала оказалось в приюте, из которого его забрали.
12 марта 2024, 03:10
Пассажир пермской электрички бросил кошку в завязанном пакете
Теперь волонтеры ищут новую семью для кошки.
11 марта 2024, 08:04
2023
В Перми пожарные вернули к жизни кошку, пострадавшую в результате пожара
В результате пожара пострадали также другие животные.
28 декабря 2023, 14:26
2016
Шведские учёные планируют «расшифровать» кошачий язык
Своему исследованию специалисты планируют посвятить пять лет.
7 апреля 2016, 16:01
Кошка из Новой Зеландии в качестве добычи приносит хозяевам носки и трусы соседей
Добычей домашнего питомца стали 50 носков и 11 пар мужских трусов.
22 марта 2016, 18:00
2015
Кунгурские спасатели эвакуировали кошку, застрявшую на островке посреди Ирени
Теперь перепуганному животному ничего не угрожает.
7 декабря 2015, 08:51
2014
В исправительной колонии в Коми задержали кошку-контрабандистку
Животное пыталось пронести заключенным два сотовых телефона и сим-карту.
12 ноября 2014, 12:20
2011
Часть пермского Арбата захватили бездомные животные
13 августа на 8 часов здесь развернулась благотворительная ярмарка.
15 августа 2011, 06:53
13 августа на пермском Арбате пройдет hand-made ярмарка
Организуют ярмарку волонтеры в поддержку приютов для бездомных животных.
10 августа 2011, 05:29
2010
Мэри Бэйл заразила всю Англию "котометанием"
Поступок 45-летней женщины виртуально может повторить каждый.
11 сентября 2010, 14:12

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