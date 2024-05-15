Эксперты рассказали, как ухаживать за домашней кошкой и лечить ее

Владельцы кошек нередко опасаются пропустить важную процедуру или забыть о какой-либо прививке для своего питомца. О чем обязательно нужно знать — специалисты приюта «Матроскин» рассказали в памятке.